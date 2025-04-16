Önder’in Sağılık Durumu Kritik, Tepkiler Geldi

KALP RAHATSIZLIĞI VE HASTANEYE KALDIRMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı Beşiktaş’taki evinde yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Florence Nightingale Hastanesi’nde 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder’in aort damarında yırtılma (Tip I Aort Disseksiyonu) ve kalp krizi belirlendi. Doktorlar, Önder’in evde acil ekiplere şikayetini ifade ettikten sonra yere yığıldığını, kalbinin iki kez durduğunu ve kalp masajıyla yeniden çalıştırıldığını açıkladı. Yoğun bakımda ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) desteği ile takip edilen Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Önder’in sağlık durumu hakkında yayımlanan haberlerin ardından sosyal medyada bazı kullanıcıların hakaret içerikli yorumları tepki çekti. Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, bu yorumlara sert bir cevap verdi. Çağlayan, X platformunda yaptığı paylaşımda, Volkan Konak’ın ölüm haberi sonrasında ortaya çıkan “Sahnede gebermiş” şeklindeki iddialara atıfta bulunarak, “Bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?” ifadesini kullandı ve sosyal medyadaki linç kültürünü eleştirdi. Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Önder’in 15 Nisan 2025 saat 22:41’de nabızsız ve entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajıyla nabzı geri alınan Önder’de, tüm aortu kapsayan bir yırtılma tespit edildi. Ameliyatta aort kapağı değiştirildi, sağ koroner damara by-pass yapıldı ve aort boyunca greftleme işlemi tamamlandı. Ancak kalbin sağ yarısının yeterince kasılamaması nedeniyle durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

SİYASİ DESTEK VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Önder’in sağlık durumu, siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti yöneticileriyle iletişim kurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve çok sayıda siyasetçi geçmiş olsun dileklerini iletti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Zor bir vaka, ama umutla bekliyoruz,” diye belirtti. Ayrıca, hastane önünde toplanan kalabalık, Önder’e destek verdi.