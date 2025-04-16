Önder’in Sağlık Durumu Halen Kötü

HASTANEYE KALDIRILDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı geçirmesi sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan bilgide, Önder’in hastanenin acil servisine 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız ve entübe halde getirildiği belirtildi. Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajının ardından spontan dolaşımın sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05’te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur” denildi. Önder, kalp masajı sonrası acilen ameliyathaneye alındı ve saat 23.35’te işlem başladı. Ameliyat sırasında aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayarak tüm aortayı kapsadığı görüldü. Sağ koroner damara koroner baypas yapıldı, aort kapağı değiştirildi ve greftleme ile anastomoz işlemleri tamamlandı. Ancak bu büyük disseksiyon nedeniyle kalbin sağ yarısı iyi kasılamıyor, sol yarısı ise iyi kasılıyor. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Önder, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) yardımıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak bilgi aldığı ve ameliyat süreciyle ilgili detaylar paylaştığı öğrenildi. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın Buldan’a, “Ne gerekiyorsa yapılacak” dediği iletildi.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek destek olmaya başladı.