Önder’in Sağlık Durumu İyi Gözüktü

SON DAKİKA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirerek acil müdahale için dün gece Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’in durumu üzerinde doktorlar sürekli bilgilendirmelerde bulunuyor.

DURUMU HAKKINDA GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a durumu hakkında bilgi verdi. “Bizi umutlandıran bir iki parametre var” diyen Sağbaş, şöyle devam etti: “Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz.”