Önder, Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hastanede

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesine alınan Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

AMELİYAT VE TEST SONUÇLARI

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden gelen bilgilere göre, Önder, dün acile 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe edilmiş ve kalp-akciğer masajı uygulanarak getirildi. Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontane dolaşım sağlandı. Yapılan acil ekokardiyografi sonucu, “tip 1 aort disseksiyonu” tespit edildi. Ardından 23.05’te tekrar ritim bozukluğu yaşandı ve nabız ile dolaşım durdu. Bu durumda kalp masajı yapılarak hasta acil olarak ameliyathaneye alındı ve saat 23.35’te operasyon başladı. Ameliyatta, aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayarak tüm aortayı kapsadığı belirlendi. Sağ koroner damara koroner baypas yapıldı, aort kapağı değiştirildi ve aorta boyunca greftleme işlemleri yapıldı. Ancak, büyük bir disseksiyon olması ve kalbi besleyen sağ koronerin etkilenmesi nedeniyle kalbin sağ yarısı iyi kasılmıyor. Ameliyat süreci yaklaşık 12 saat sürdü ve Önder, ECMO cihazı ile yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi halen devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pervin Buldan’ı dünden bu yana iki defa arayarak bilgi aldığı ve ameliyat süreci hakkında görüşmeler yaptığı öğrenildi. DEM Parti, Erdoğan’ın “Ne gerekiyorsa yapılacak” ifadesini aktardığı bilgisini paylaştı.

YAKINLARININ HASTANEDEKİ BEKLEYİŞİ

Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle yapılan müdahale sonrasında yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek burada bekleyişlerini sürdürüyor.