“Önemli Olan Takım, Galatasaray.”

GALATASARAY, SİVASSPOR’U EZDİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Net Global Sivasspor’u 4-1’lik skorla adeta ezdi. Maçta önemli bir performans sergileyen Victor Osimhen, iki golle kariyer rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz’ın da gol katkısıyla Sarı-Kırmızılılar, puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Ancak Osimhen’in maç sonrası beIN SPORTS’a verdiği röportaj, geceye damga vuran bir diğer noktaydı.

OSIMHEN’İN DUYGUSAL AÇIKLAMALARI

Maç sonrası beIN SPORTS mikrofonlarına konuşan Victor Osimhen, galibiyeti ve kırdığı rekoru değerlendirdi. Takım ruhuna önemli bir vurgu yapan Nijeryalı yıldız, “Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. İki üç gol atıp maçı bitirmek önemli ama daha fazlasını istemek gerekiyor” ifadelerini kullandı. İlk sezonunda kariyer rekoru kırmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyleyen Osimhen, “Dünyanın en büyük kulüplerinden, Türkiye’nin en büyük kulübü… Aileme yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Teknik ekibe, kulüpteki çalışanlara teşekkür ederim. Hayat boyu hatırlayacağım anı olacak” dedi.

TAKIM ÖNEMLİ

Osimhen, “Ama benim için önemli olan takım. Fırsatları gole çevirdiğim zaman mutlu oluyorum. Önemli olan Victor değil, takım. Sallai, Lemina, Sanchez ve Torreira için de geçerli. Rekorumu kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Önemli olan Osimhen değil Galatasaray” diyerek Galatasaray’a olan bağlılığını ve takım arkadaşlarına desteklerini vurguladı. Bu sözler, Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça mest etti.

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Sivasspor’u Torreira (9’), Osimhen (15’, 31’) ve Barış Alper Yılmaz (21’)’ın attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Sivasspor’un tek golü ise Rey Manaj’dan (33’) geldi.