“Önemli Olan Takım, Galatasaray”

GALATASARAY, SİVASSPOR’U EZDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Rams Park’ta Net Global Sivasspor ile karşılaştı ve maçı 4-1’lik skorla domine etti. Maçın yıldızı, kariyerinde iki gol attığı için rekor kıran Victor Osimhen oldu. Nijeryalı forvet, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz’ın attığı gollerle de takımını sırtladı ve puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Ancak Osimhen’in maç sonrası yaptığı beIN SPORTS röportajı, sadece attığı gollerle değil, mütevazı ve duygusal sözleriyle de dikkat çekti.

OSIMHEN’İN DUYGUSAL AÇIKLAMALARI

Maç sonrası beIN SPORTS mikrofonlarına konuşan Victor Osimhen, galibiyetin yanı sıra kırdığı rekoru da değerlendirdi. Takım ruhuna vurgu yapan Osimhen, şunları söyledi: “Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her maçın final olduğunu biliyorduk. İki üç gol atıp maçı bitirmek önemli ama daha fazlasını istemek gerekiyor.” Osimhen, ayrıca, “İlk sezonumda kariyer rekoru kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden, Türkiye’nin en büyük kulübü… Aileme yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Teknik ekibe, kulüpteki çalışanlara teşekkür ederim. Hayat boyu hatırlayacağım anı olacak benim için. Ama benim için önemli olan takım. Fırsatları gole çevirdiğim zaman mutlu oluyorum. Önemli olan Victor değil, takım.” ifadelerini kullandı. Osimhen’in “Türkiye’nin en büyük kulübü” diyerek Galatasaray’a övgü yağdırması, Sarı-Kırmızılı taraftarları sevindirdi.

GALATASARAY’IN GOLLERİ VE SİVASSPOR’U MAĞLUP ETMESİ

Galatasaray, mücadelede Sivasspor’u Torreira (9’), Osimhen (15’, 31’) ve Barış Alper Yılmaz (21’)’ın golleriyle 4-1 mağlup etti. Sivasspor’un tek golü ise Rey Manaj’dan (33’) geldi. Bu sonuçla Galatasaray, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirirken, taraftarlarına da büyük bir sevinç yaşatmış oldu.