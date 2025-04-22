“Önemli Olmamız Gerekiyor”

GALATASARAY FINALE YÜKSELDİ

Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 5-1 yenerek finale adını yazdırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası düşüncelerini paylaştı.

MAÇIN HİKAYESİ FARKLIYDI

Buruk, “Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu” dedi ve şunları ekledi: “En büyük nedenlerinden biri istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi.”

TARAFTARLA KUTLAMA HEYECANI

Finalin heyecanını yaşayacaklarını belirten Buruk, “En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli” dedi. Ayrıca, “Finalin heyecanını yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA GÖSTERDİKLERİ PERFORMANS

Buruk, oyuncularına teşekkür ederek “Son 3 lig maçı ve Fenerbahçe maçında bunu gösterdik. Bizim için önemli bu” şeklinde konuştu.

OYUNDA KAYBEDİLEN FIRSATLAR

Oynanan futbol hakkında Buruk, “Oyun olarak üstüne koyduk. Bugün de büyük bir bölümde, belirli dakikalar dışında rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu” dedi. “Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi” diye de ekledi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AVANTAJIMIZ VAR

Buruk, şampiyonluk yarışı hakkında, “Hedefimiz artık kupayı da kazanmak. Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var” ifadelerini kullandı. “Maçtan önce de söyledim, yukarıya doğru giden bir çizgimiz var” diyerek devam etti.

ODAKLANMA ÖNEMİ

Ciddi olmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, “Eyüpspor maçında da aynı istek ve aynı duygu ile başlayıp aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor” diyerek, Galatasaray camiasına konsantrasyon çağrısı yaptı.

HEDEF KUPA

Buruk, Konyaspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında rakipleri bekleyeceklerini belirterek, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti” dedi. Ayrıca, “Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz” diye ekledi.

RAKİBİ ANALİZ ETTİK

Buruk, rakibin oyun stillerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını şu şekilde ifade etti: “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu” diyerek, “İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık” diye belirtti.

ÇALIŞMA ORTAMLARI MOTİVASYONU ARTIRIYOR

Buruk, çalışma kalitelerini artıran yeni tesislerine dikkat çekerek, “Birçok şeyi çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor” şeklinde konuştu.

PERFORMANS YÜKSELİŞİ

Buruk, çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek “Bence doğru zamanda yükseldik” dedi. “Bu dönemdeki performansımızla, Avrupa Kupası’nda da yer alabilirdik. Türkiye Kupası’nda final oynamak, ligin son periyoduna 5 puan önde girmek önemli” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.