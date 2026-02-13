OnlyFans Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN CİNSEL İÇERİKLİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli paylaşımların yapıldığını ve bu paylaşımlar için ücretli müstehcen görseller ile videoların paylaşıldığını tespit etti. Başsavcılık, Türkiye’de 2023 yılından bu yana yasaklanmış olan OnlyFans platformuna VPN aracılığıyla erişim sağlandığını, ayrıca cinsel içeriklerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin bu içerikleri herkese açık sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığını açıkladı.

MAL VARLIKLARI VE YATIRIMLAR

Şüphelilerin bu cinsel içerikli paylaşımlar üzerinden elde ettikleri gelirle taşınır ve taşınmaz varlık edindikleri belirlendi. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin iki şirketi, 10 taşınmazı ve 14 aracı bulunmakta, bu taşınmaz ve taşınır mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olarak hesaplandı. Ayrıca şirketlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu, tüm varlıkların toplam değerinin ise 300 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor.

BÜYÜK OPERASYON HAREKETE GEÇİRİLDİ

İstanbul merkezli yapılan operasyonda, Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun dahil 8 farklı il ve ilçede eş zamanlı olarak harekete geçildi. Operasyonda toplam 25 şüpheli ve iki şirkete ait mal varlıklarına el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu.