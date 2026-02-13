OnlyFans Operasyonunda 300 Milyon Lira Mal Varlığı Ele Geçirildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel içeriklerin paylaşıldığı bir platformda ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesaplarında, ücret karşılığında müstehcen resim ve videoların yayımlandığını ortaya çıkardı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Türkiye’de 2023 yılından bu yana yasaklı olan OnlyFans platformuna VPN kullanarak giriş yapıldığı ve bu girişlerin teşvik edilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA DİKKAT

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri aracılığıyla daha fazla takipçi kazandıkları ve özel içerikli paylaşımlarını belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu platformlardan elde ettikleri gelirle taşınır ve taşınmaz varlıklarına yatırım yaptıkları, bitcoin, altın gibi varlıklar edinerek ve bankalarda vadeli hesaplar açarak kazançlarını değerlendirdikleri belirlendi. Tespit edilen iki şirketin ve kendilerinin toplam mal varlıklarının değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin piyasa değerinin ise 500 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYON HABERİ

İstanbul merkezli operasyonlar, Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun dahil olmak üzere 8 farklı il ve ilçeyi kapsadı. Toplamda 25 şüpheli ile iki şirketin mal varlıklarına el konulurken, 16 şüpheli de gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın kapsamlı ve dikkatli bir şekilde sürdüğünü bildirdi.