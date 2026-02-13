OnlyFans Operasyonunda 300 Milyon Lira Mal Varlığı Ele Geçirildi

onlyfans-operasyonunda-300-milyon-lira-mal-varligi-ele-gecirildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel içeriklerin paylaşıldığı bir platformda ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesaplarında, ücret karşılığında müstehcen resim ve videoların yayımlandığını ortaya çıkardı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Türkiye’de 2023 yılından bu yana yasaklı olan OnlyFans platformuna VPN kullanarak giriş yapıldığı ve bu girişlerin teşvik edilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA DİKKAT

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri aracılığıyla daha fazla takipçi kazandıkları ve özel içerikli paylaşımlarını belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu platformlardan elde ettikleri gelirle taşınır ve taşınmaz varlıklarına yatırım yaptıkları, bitcoin, altın gibi varlıklar edinerek ve bankalarda vadeli hesaplar açarak kazançlarını değerlendirdikleri belirlendi. Tespit edilen iki şirketin ve kendilerinin toplam mal varlıklarının değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin piyasa değerinin ise 500 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYON HABERİ

İstanbul merkezli operasyonlar, Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun dahil olmak üzere 8 farklı il ve ilçeyi kapsadı. Toplamda 25 şüpheli ile iki şirketin mal varlıklarına el konulurken, 16 şüpheli de gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın kapsamlı ve dikkatli bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.