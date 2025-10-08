Ons Altın 4 Bin Doları Geçti

KÜRESEL PİYASALARDA GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Küresel piyasalarda güvenli limana olan talebin yükselmesiyle altın, önemli bir tarihî aşamaya ulaştı. Ons altın fiyatı ilk kez 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD’deki hükümetin kapanma riski, ekonomik belirsizlikler ve faiz indirim beklentileri bu rekor artışın tetikleyicileri arasında yer alıyor. Çarşamba sabahı spot altın 4.001 dolar/ons seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Böylece, metalin iki yıl önce 2 bin doların altında işlem gördüğü dönemden bu yana fiyatını iki katına çıkarması söz konusu oluyor. Yıl başından bu yana %50’den fazla değer kazanan altın, hisse senetleri ve diğer yatırım araçlarını geride bırakarak 2025’in en yüksek getirisine sahip yatırım aracı haline geldi.

Bloomberg’in haberine göre, altındaki yükselişin başlıca sebepleri arasında ABD ekonomisine dair artan kaygılar, federal hükümetin fonlama krizi ve kapanma ihtimali bulunuyor. Yatırımcılar, olası piyasa şoklarından korunmak amacıyla altına yöneliyor. Aynı zamanda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine başlaması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırıyor. Fed’in parasal gevşeme sürecine girmesiyle birlikte reel faizlerin düşmesi, altın için alım iştahını artırıyor. Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, “Altının 4 bin doları aşması sadece korkuyla açıklanamaz; bu, yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı bir döneme işaret ediyor” açıklamasını yapıyor. UBS analisti Giovanni Staunovo ise “Yüksek fiyatlara rağmen süren talep, yükselişi daha da hızlandırıyor” ifadelerini kullanıyor.

Altın talebindeki artışta merkez bankalarının alımları da etkili oluyor. Birçok ülke, rezerv çeşitlendirmek ve dolar bağımlılığını azaltmak için altın stoklarını hızla artırma yoluna gidiyor. Ayrıca, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF), Eylül ayında son üç yılın en yüksek aylık sermaye girişi gerçekleşti. Uzmanlar, bu durumun bireysel yatırımcıların da altına yöneldiğini gösterdiğini belirtiyor.

Bloomberg verilerine göre, altının uzun vadeli getirisi artık S&P 500 ve MSCI Dünya Endeksi gibi önemli hisse senedi göstergelerinin toplam kazancını geride bırakmış durumda. 2000 yılı başından bu yana, altının toplam getirisi hisse piyasalarına göre katlanarak artış gösteriyor.

Küresel fiyatlardaki yükseliş, iç piyasalara da doğrudan yansıdı. Türkiye’de gram altın 5.393 liraya, çeyrek altın 9.237 liraya, yarım altın 18.485 liraya ve Cumhuriyet altını 36.828 liraya kadar yükseldi. Günün ilk saatlerinde gram altın 5.341 liradan işlem görmeye başladı ve ardından 5.389 liraya kadar çıktı. Aynı saatlerde ons altın 4.017 dolar civarında işlem görmekteydi.

Uzmanlar, küresel jeopolitik riskler ve ABD’deki bütçe krizinin derinleşmesi durumunda altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceği görüşündeler. Analist Charu Chanana, “Fed’in faiz indirim döngüsü devam ederken, reel getiriler azaldı ve yapay zekâ odaklı hisse senetleri aşırı değerlenmiş görünmekte. Bu nedenle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yeniden yoğunlaşmakta” görüşünü belirtiyor. UBS ve Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşları da bu yıl içinde altının 4 bin 100 doların üstüne çıkabileceği tahmininde bulunuyor.