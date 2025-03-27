Oosterwolde Transfer İçin PSV’nin Gündeminde

FUTBOL DÜNYASINDA HEYECAN DORUKTA

Futbol arenasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Avrupa’nın büyük kulüplerinden PSV Eindhoven’ın transfer gündemine hızlı bir şekilde girdi. Hollanda basınından Voetbalprimeur’un aktardığına göre, PSV’de Olivier Boscagli’nin sezon sonunda takımdan ayrılması, Fenerbahçe’nin genç yeteneğini transfer listesine almasına sebep oldu. Sarı-lacivertli taraftarların ise bu habere tepkisi ani bir şok oldu: “Oosterwolde, Fenerbahçe’den ayrılacak mı?”

BOSCAGLI GİDİYOR, OOSTERWOLDE GELİYOR MU?

PSV Eindhoven, Hollanda’da Ajax ile şampiyonluk mücadelesi sürerken, savunmanın önemli isimlerinden Olivier Boscagli’yi kaybetmek üzere. 27 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi sezonun sonunda sona eriyor ve henüz yeni bir kontrat imzalayamamış durumda. Voetbalprimeur’a göre, Boscagli serbest oyuncu olarak ayrılınca, PSV’nin hedefinde Jayden Oosterwolde olacak. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de bek pozisyonunda görev alsa da, PSV’nin savunmasına hareket katabilecek bir aday olarak değerlendiriliyor. Ancak Oosterwolde’nin ekim ayından beri yaşadığı ciddi diz sakatlığı, bu transferin en önemli engeli. Yine de Voetbalprimeur, “Eski seviyesine dönerse PSV için ilginç bir seçenek olabilir,” ifadesiyle umutları canlı tutuyor.

OOSTERWOLDE’NİN AYRILIK İSTEĞİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katıldığı günden bu yana dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli formayla 62 kez sahaya çıkan ve 2 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, geçen yıl kasım ayında ESPN’e verdiği röportajda, “Sezon başında planlarım kendimi gösterip ayrılmaktı,” diyerek ayrılık sinyalleri vermişti. Ancak ekim ayında yaşadığı diz sakatlığı, bu hedeflerini olumsuz etkilemiş durumda.