OPEC 2026’da Petrol Talep Artışını Yükseltti

HAM PETROL ÜRETİMİNDEKİ DEĞİŞİMLER

OPEC’in ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre günlük 263 bin varil artış göstererek 27 milyon 543 bin varile ulaştı. OPEC’in yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, üretim artışı en fazla Suudi Arabistan’da gerçekleşirken, en büyük düşüş Irak’tan geldi. Suudi Arabistan, günlük üretimini 170 bin varil artırarak 9 milyon 526 bin varile çıkardı. Diğer taraftan Irak’ta ise 51 bin varil azalma yaşanarak üretim 3 milyon 902 bin varile geriledi. OPEC’in ham petrol üretimi böylece temmuzda önceki aya göre günlük 263 bin varil artarak 27 milyon 543 bin varil oldu.

OPEC+ GRUBUNUN ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Temmuz ayı itibarıyla OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeleri kapsayan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi de günlük 335 bin varil artış göstererek 41 milyon 940 bin varil olarak kayda geçti. OPEC, 2025 yılına ilişkin talep tahminini ise değiştirmedi. OPEC’e göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

TALEP ARTIŞI VE GELECEK YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

Küresel talep artışının, OECD dışındaki ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 150 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 140 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Talebin toplamda, günlük 59 milyon 330 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 810 bin varilinin OECD ülkelerinden kaynaklanacağı öngörülüyor. Gelecek yıla ilişkin OPEC, küresel petrol talebi ile ilgili öngörüsünü günlük yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü düzeltme yaptı.

BEKLENTİLER VE EKONOMİK PERFORMANS

Buna göre, talebin 2026’da günlük yaklaşık 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu değişiklikte, özellikle OECD Amerika, OECD Avrupa ve Orta Doğu ile Afrika’da beklenen daha iyi ekonomik performansın belirleyici olacağı düşünülüyor. Talep artışının gelecek yıl OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 230 bin varil, OECD ülkelerinde ise 150 bin varil seviyesinde kalacağı tahmin edilmekte.