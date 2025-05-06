Opera, Android İçin Sekme Yönetimini Yeniliyor!

YENİ SEKME YÖNETİM SİSTEMİ

Norveç merkezli tarayıcı geliştiricisi Opera, Android platformu için sunduğu amiral gemisi tarayıcısına kapsamlı bir sekme yönetim sistemi ekliyor. Opera Android 89 güncellemesi ile birlikte, kullanıcılar sekmelerini daha organize edebilecek ve tarama deneyimlerini kişiselleştirebilecek.

SEKME ADALARI ÖZELLİĞİ HAZIR

Opera’nın gerçekleştirdiği güncellemeyle birlikte, Sekme Adaları (Tab Islands) özelliği kullanıcılara sunuluyor. Artık sekmeler gruplandırılabilir, manuel olarak düzenlenebilir ve bağlamsal olarak bir araya getirilebiliyor. Sekme Adaları, kullanıcı bir bağlantıya uzun bastığında ve yeni sekmede açtığında otomatik olarak oluşuyor.

YENİ DÜZENLER İLE SEKME YÖNETİMİ DAHA KOLAY

Opera Android 89 sürümünde, sekme galerisine üç yeni düzen ekleniyor: Döngü (Carousel) görünümü, Izgara (Grid) görünümü ve Liste (List) görünümü. Bu düzenler arasında geçiş, sekme galerisi menüsünden hızlıca yapılabiliyor.

ANINDA ERIŞIM IMKANI

Kullanıcılar, yeni güncellemeyle birlikte son 100 kapatılan sekmeye erişebilecek ve diledikleri sekmeleri geri yükleyebilecek. Sekme arama özelliği ile birlikte, sekme galerisi içinden doğrudan bir sekme aranabilir ve hızlıca açılabilir.

SEKME SESİ KONTROLÜ

Opera Android 89 güncellemesi ile tarayıcı genel sesini kısıp sadece belirli bir sekmenin sesini kapatabilme özelliği de geliyor. Sekme galerisinde ses çalan sekmelerin üzerinde hoparlör simgesi belirecek ve kullanıcılar buradan sekmeyi sessize alabilecek. Opera, bu güncellemeyle Android’de en gelişmiş mobil sekme yönetim sistemini sunuyor ve tarayıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor!