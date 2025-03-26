Opet Hakkında Rekabet Soruşturması Başlatıldı

REKABET KURUMU AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu tarafından yapılan bilgilendirmede, Opet ile bayileri arasında imzalanmış olan bayilik sözleşmelerinin geçerlilik süresi boyunca, bayilik faaliyetinin sürdürüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. Bu durumun, bayiyle Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde düzenlenmesine neden olduğu ifade edildi.

MEVZUAT KAPSAMI VE DİKEY İLİŞKİLER

Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmelerinin, rekabet etmeme yükümlülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Bu bağlamda, dağıtıcılar ile bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabileceği vurgulandı. Dağıtıcıların bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşmalara zorlamasının ise mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

REKABET KURUMU’NUN SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu, yürütülen soruşturma doğrultusunda Opet’in bu uygulamalarıyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştıracağını bildirdi. Bununla birlikte, soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediği de ifade edildi.