“OPPO’dan Kasım İçin Özel Fırsatlar”

OPPO’DAN BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

4-11 Kasım ve 22-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanya, A38 ve A60 serisi akıllı telefonlar için kullanıcıları büyük indirim fırsatları ile karşılıyor. Akıllı telefon alanında lider markalardan OPPO, A38 ve A60 serisi telefonlar için online kanallarda ve mağazalarda indirimli günler başlattığını duyurdu. Bu tarihler arasında yapılan indirimler, A38 serisinde bin TL, A60 serisinde ise bin 500 TL’ye kadar varan indirimlerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu fırsatlar, teknoloji meraklıları için oldukça avantajlı bir fırsat yaratıyor. OPPO’nun kullanıcı dostu arayüzü, şık tasarımı ve güçlü performansı ile öne çıkan akıllı telefonları, bu kampanya ile daha ulaşılabilir hale geliyor.

YENİLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİYLE OPPO A38

Kampanya kapsamındaki OPPO A38, 50 MP AI kamera, 5000mAh batarya ve 33W SUPERVOOCTM hızlı şarj özelliği ile bin liraya varan indirimle fırsat sunuyor. Bu model, şiddetli darbelere dayanıklılığı ile dikkat çeken üst düzey MIL-STD 810H sertifikasına sahip. Ayrıca, A38 modeli, 3 yıllık kullanımda yüzde 10’dan az eskime oranı ve IP54 toz geçirmez, IPX4 su geçirmez sertifikası ile güvenilir bir performans sergiliyor.

OPPO A60 MODELİ İLE FARK YARATMAK

OPPO A60 modeli de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile bin 500 TL indirim fırsatıyla tüketicilere ulaşacak. İyi kamera özellikleri, geniş ekran ve uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olan A60, 45W SUPERVOOCTM hızlı şarj ve 5.000 mAh batarya ile günlük kullanımı destekliyor. Ayrıca, IP54 sertifikası ve Islak Dokunma özelliği sunarak kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. 6.67 inç ekranı 950 nit parlaklığa kadar ulaşıyor ve güneş altında iyi görüntü sağlıyor. A60 modeli, ultra ses modu ve çift stereo hoparlörler ile güçlü bir ses deneyimi sunarak kullanıcılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE İLERİ TEKNOLOJİ

OPPO A60’ın ColorOS 14’ün Trinity Motoru, akıcılık ve kararlılığı artırıyor. 48 Aylık Akıcılık Koruma testi ile uzun süreli performans sunan telefon, 6nm Snapdragon® 680 Mobil Platformu sayesinde yüzde 10 performans artışı sağlıyor. 50MP ana kamera, 2MP portre ve 8MP selfie kamerası, kaliteli fotoğraf ve video çekimlerini mümkün kılıyor. Ayrıca, bataryanın uzun ömürlü kalmasını sağlayan Akıllı Şarj özelliği ile kullanıcılar rahat bir deneyim yaşıyor. Estetik ve performans, OPPO A38 modelinde bir araya geliyor ve günlük ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış.

SONUÇ OLARAK KAMPANYA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

OPPO’nun A38 ve A60 serisi akıllı telefonları, kullanıcı dostu özellikleri ve dikkat çeken performansları ile bu indirim döneminde teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fırsatlar, 4-11 Kasım ve 22-30 Kasım tarihlerinde geçerli olup, herkesin ihtiyacına uygun özellikler sunarak akıllı telefon alımında avantaj sağlıyor.