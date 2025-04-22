Öpücük Emojisi Cinsel Taciz Sayıldı

DİYARBAKIR’DA CİNSİ TACİZ DAVASI

Diyarbakır’da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., sosyal medya üzerinden tanımadığı G.D.’den gelen rahatsız edici mesajlar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. G.D., Z.Y.’ye “harikasın canım, çok tatlısın canım” şeklinde mesajlar gönderip öpücük emojisi paylaştı.

MAHKEME KARARI: PARA CEZASI VE DENETİM

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dava sonucunda, G.D. cinsel taciz suçlamasıyla yargılandı. 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi, G.D.’yi 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca, mahkeme, G.D.’nin 5 yıl içinde benzer bir suçu işlemesi durumunda hapis cezasıyla karşılaşacağına hükmetti.

SAVCININ MÜTALAASI VE EMSAL KARAR

Savcı, G.D.’nin çelişkili ifadeler verdiğine ve suçtan kurtulmaya çalıştığına dikkat çekti. TCK’nin ilgili maddeleri çerçevesinde cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın Z.Y.’ye farklı zamanlarda mesajlar gönderdiğini ve öpücük emojisi kullandığını ifade etti.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR

Mahkeme, sosyal medya üzerinden tanımadığı bir kadına gönderilen mesajların cinsel taciz kapsamına girebileceğini vurgulayarak emsal niteliğinde bir karar verdi.