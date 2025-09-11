Oracle Hisseleri Yükseldi, Ellison Zirveye Çıktı

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Oracle CEO’su Safra Catz, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, şirketin sözleşmelere dayalı satışlarının 500 milyar doları geçeceğini duyurdu. Bu öngörü, Oracle’ın yapay zekâ şirketlerine sağladığı altyapı hizmetleri ile destekleniyor. Şirket, Temmuz ayında OpenAI’ye 4,5 gigawatt elektrik sağlamak için bir anlaşma imzalamıştı.

HİSSELERDE BÜYÜK ARTIK

Bu açıklama ile birlikte Oracle hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 41 oranında bir artış gösterdi. Bloomberg verilerine göre, bu, şirketin tarihindeki en yüksek tek günlük artış olarak kaydedildi. Oracle’ın piyasa değeri 700 milyar doları aşarken, kurucu Larry Ellison’ın serveti de 101 milyar dolar artarak 393 milyar dolara ulaştı.

MUSK ZİRVEYİ KAYBETTİ

Elon Musk, 2021 yılından bu yana dünyanın en zengin insanı unvanını büyük ölçüde elinde bulunduruyordu. Ancak Tesla hisselerindeki düşüşle birlikte serveti 385 milyar dolara geriledi. Musk, daha önce de Bernard Arnault ve Jeff Bezos’a karşı kısa süreli zirve kayıpları yaşamıştı.

ELLISON’IN YÜKSELİŞİ

Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, 1977 yılında üniversiteden ayrılarak şirketi kurdu. Günümüzde Hawaii adası Lana’i’nin %98’ine sahip olan Ellison, Indian Wells tenis turnuvasını yeniden canlandırarak “beşinci slam” unvanını kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Ellison, Beyaz Saray’daki teknoloji zirvelerinde sıkça yer almakta ve Oracle sözleşmelerinde aktif bir rol oynamaktadır.