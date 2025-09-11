Oracle Hisseleri Yükseldi, Ellison Zirveye Geçti

ŞİRKETİN SATIŞ TAHSİLATI AŞIYOR

Oracle CEO’su Safra Catz’in 9 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre, şirkete ait sözleşmeye bağlı satışların 500 milyar doları geçeceği ifade ediliyor. Bu tahmin, Oracle’ın yapay zekâ alanındaki şirketlere sunduğu altyapı hizmetleri ile destekleniyor. Şirket, Temmuz ayında OpenAI’ye 4,5 gigawatt elektrik sağlama yönünde bir anlaşma imzalamıştı.

HİSSELERDEKİ BÜYÜME VE ZİRVEDEN İNEBİLİRLİK

Bu açıklama ile birlikte Oracle hisseleri, bir günde yaklaşık yüzde 41 oranında bir artış gösterdi. Bloomberg’e göre, bu durum şirketin tarihindeki en büyük tek günlük yükselişi temsil ediyor. Oracle’ın piyasa değeri 700 milyar doları geçerken, Larry Ellison’ın serveti 101 milyar dolar artışla 393 milyar dolara ulaştı.

MUSK’IN ZİRVE KAYBI VE ELLISON’IN YÜKSELİŞİ

Elon Musk, 2021’den bu yana dünyanın en zengin insanı unvanını büyük ölçüde koruyordu. Ancak Tesla hisselerindeki düşüş ile birlikte serveti 385 milyar dolara geriledi. Musk, daha önce Bernard Arnault ve Jeff Bezos’a karşı da kısa süreli zirve kayıpları yaşadı. Larry Ellison, 1977’de üniversiteden ayrılarak Oracle’ı kurduktan sonra Hawaii adası Lana’i’nin %98’ine sahip oldu. Ellison, Indian Wells tenis turnuvasını yeniden canlandırarak “beşinci slam” unvanını kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığı ile bilinen Ellison, Beyaz Saray’daki teknoloji zirvelerinde sıkça yer alıyor ve Oracle sözleşmelerinde aktif rol üstleniyor.