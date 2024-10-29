“Ordu’da Çöp Atan Kadın Kamerada Yakalandı!”

GÜNLERDİR MÜCADELE VEREN AİLE MAĞDUR OLDU

Ordu’da, alt kat komşusunun sürekli olarak gürültü şikayetlerinin hedefi olan Zengin ailesi, yaklaşık 400 kez polis ekiplerinin evlerine gelmesine maruz kaldı. Bu olayların ardından, komşuları tarafından kapılarına atılan çöpler nedeniyle daha fazla mağduriyet yaşamaya başladılar. Aile, bu durumu önlemek amacıyla dairenin girişine güvenlik kamerası taktırdı ve alt komşularının yaptıklarını kayda almaya başladı. Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yaşayan Zengin ailesinin hikayesi, 2 yıl önce başlayan gürültü şikayetleriyle karmaşık bir hale geldi.

GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİ POLİSİ GETİRDİ

Zengin ailesi, alt kat komşuları tarafından, gürültü sebebiyle şikayet edildi. İlk başlarda durumu dikkate alarak 3 aylığına köylerine giden aileye, bu süreç içinde de polis ekiplerinin evlerine geldiği bildirildi. İddialara göre, 2 yıllık süre zarfında yaklaşık 400 kez polis, Zengin ailesinin kapısını çaldı. Fakat bir süre sonra aile, kapılarına çöp atılmaya başlandığını fark etti. Güvenlik kamerası ile durumu belgeleyen aile, çöplerin atıldığı kişinin alt komşuları G.A. (60) olduğunu tespit etti.

KOMŞUSUNUN TAŞLARINA GÖĞÜS GERİYORLAR

İnşaat sektöründe çalışan ve 3 çocuk babası olan Samet Zengin, aile olarak yaşadıkları süreci anlattı. Zengin, “2 yıl boyunca kapıma gelen polis sayısı 400’ü geçti. Birçok kez evde yoktuk, hatta evin içinde kimse yokken bile polis geldi. Bir zaman da 3 ay köyde bulunduğumuzda bile durum böyleydi. Kadının eşiyle bu konuyu görüştüm, ancak eşi, ‘eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor’ yanıtını verdi” diye belirtti. Zengin, rahatsız edici durumun ardından güvenlik kamerası taktırdığı için, atılan çöpleri kaydı altına almayı başardığını da sözlerine ekledi.

MISAFİR GELİMİYOR

Zengin, yaşanan hikayenin başında daire sakinlerinden imza toplama çabasında bulunduklarını ancak herhangi bir sonuç almadıklarını ifade etti. İki yıldır evine misafir kabul edemediğini söyleyen Zengin, “Sürekli polis gelip gittiği için insanlar çekiniyor. Ben apartmanın yöneticisiyim. Kendisine uzaklaştırma kararı çıkarttık ancak sonuç alamadım. Hangi yollarla uzaklaştırma kararı alındığını bile bilmiyoruz. Yaklaşık 10 kez adliyeye başvuruda bulundum” dedi.

Öte yandan, alt komşu G.A., zile basılmasına rağmen kapıyı açmadı.