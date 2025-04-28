Ordu’da Ekmek Küflü Çıktı!

OLAYIN DETAYLARI

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yaşanan olayda, Uygar Yılmaz, akşam saatlerinde bir marketten ambalajlı ekmek satın aldı. Yılmaz, eve geldikten sonra yemek yerken ekmekte küf olduğunu fark etti.

KÜFLÜ EKMEK VE ETİKET SKANDALI

Yılmaz, çocuğunun ağzındaki ekmeği çıkarması gerektiğini belirtti. Kontrol ettiğinde, ekmeğin üzerindeki etiketin üstüne bir etiket daha yapıştırıldığını anladı. Bunun üzerine ALO 174 hattına ve ilgili yerlere ihbarda bulunan Yılmaz, aynı zamanda aç kaldıklarını da ifade etti. Şikayet üzerine market ve ekmeği üreten firmaya cezai işlem uygulandı.

UYGAR YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Uygar Yılmaz, ekmeğin durumunu yemek yediği esnada fark ettiğini belirtti ve şöyle konuştu: “Dün akşam saatlerinde fırınlar kapalı olduğu için marketten ekmek almak istedim. Burada ‘yöresel ekmek’ adı altında bir ekmek aldım ve 30 TL ödedim. Eve geldiğimde ekmeğin etiketinin üzerinde bir etiket yapıştırıldığını fark ettim, yemek yerken ekmekte küf fark ettim ve 3 yaşındaki çocuğumun ağzından ekmeği aldım. Sonrasında ise gerekli yerlere ve ALO 174 hattına şikayette bulundum.”

MAĞDURİYETİ VE SONUÇLAR

Fırının kapalı olması yüzünden bu ekmeği almak zorunda kaldığını belirten Yılmaz, “30 TL için insanların sağlıklarıyla oynamasınlar. Ben çocuğumun ağzından küflü ekmek aldım. Kendimiz de yemek üzereydim, akşam aç da kaldık.” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN MÜDAHALESİ

Yılmaz, “Öğrendiğime göre sabah saatlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yetkililer gitmiş, hem ekmeği satan markete, hem de üretim yapan firmaya ceza yazdıklarını öğrendim ve çok memnun oldum. Devletimiz her zaman tüketicinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.” dedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ekmeği satan market ve üretim yapan işletmeye cezai işlem uyguladığı bildirildi.