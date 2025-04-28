Ordu’da Ekmek Küflü Çıktı

YAŞANAN OLAYIN DETAYLARI

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi’nde yaşanan bir olayda, Uygar Yılmaz, dün akşam saatlerinde bir marketten ambalajlı ekmek aldı. Yılmaz, evde yemek yediği sırada ekmekte küf olduğunu fark etti.

KÜFLÜ VE İKİ ETİKETLİ EKMEK

Yılmaz, çocuğunun ağzındaki ekmeği çıkarttı ve yaptığı kontrolde ekmek üzerindeki etiketin üzerine yeni bir etiket yapıştırıldığını anladı. Bu durum karşısında ALO 174 ve diğer gerekli yerlere ihbarda bulunarak, aç kaldıklarını da belirtti. Şikayetin ardından market ve ekmeği üreten firma hakkında cezai işlem uygulandı.

KENDİ DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

Uygar Yılmaz, satın aldığı ekmeğin durumunu yemeği yerken fark ettiğini ve şunları ifade etti: “Dün akşam saatlerinde fırınlar kapalı olduğu için marketten ekmek almak istedim. Burada ‘yöresel ekmek’ adı altında bir ekmek aldım ve 30 TL ödedim. Eve geldiğimde ekmeğin etiketinin üzerinde bir etiket yapıştırıldığını fark ettim, yemek yerken ekmekte küf fark ettim ve 3 yaşındaki çocuğumun ağzından ekmeği aldım. Sonrasında ise gerekli yerlere ve ALO 174 hattına şikayette bulundum.”

ŞİKAYETLERİN ÖNEMİ

Fırının kapalı olmasından dolayı bu ekmeği almak zorunda kaldığını belirten Yılmaz, “30 TL için insanların sağlıklarıyla oynamasınlar. Ben çocuğumun ağzından küflü ekmek aldım. Kendimiz de yemek üzereydim, akşam aç da kaldık” dedi.

DEVLETİMİZ TÜKETİCİYİ KORUYOR

Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yetkililerin sabah saatlerinde markete ve ekmeği üreten firme ceza yazdığını öğrendiğini ve bunun kendisini çok memnun ettiğini belirtti. “Devletimiz her zaman tüketicinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu. Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin market ve ekmeği üreten işletme hakkında cezai işlem uyguladığı öğrenildi.