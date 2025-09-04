Gündem

Ordu’da Husumet Cinayete Dönüştü: 2 Ölü

FACİA YAŞANDI

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde yüz yüze geldi. İkili arasında çıkan yeniden tartışma, kısa sürede bir kavgaya dönüştü.

KAVGA VATAN YEMİŞ OLDU

Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Tarakçı, yanında bulundurduğu tabancayla bacanağı Hasan Ballı ve onun ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) 3 el ateş etti. Çevredekiler, olayın hemen ardından düzensiz bir şekilde jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

ZANLI YAKALANDI

Olay sonrası zanlı, evinin çevresinde jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

