Ordu’da Yutma Yöntemiyle Uyuşturucu Taşınmaya Çalışıldı

Ordu’da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri risk analizi çalışmaları sonucunda yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparak Ordu’ya geldiği belirlenen S.N.G.M. adlı şüpheli şahsı yakaladı.
MİDESİNDEN 198 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, şüphelinin yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu maddeler bulundurabileceği öngörüldü. Röntgen ve tomografi sonuçlarında, şahsın midesinde uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde, şüphelinin midesinden toplamda 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği bilgisi verildi.