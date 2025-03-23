Ordudan Bilgi Sızdıranlar İçin Soruşturma

SAVUNMA BAKANLIĞI İFŞA SORUŞTURMASINA BAŞLIYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, Bakanlığın internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, “Savunma Bakanlığı Ofisi’ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgilerinin son zamanlarda yetkisiz ifşaları derhal ve kapsamlı bir soruşturma gerektirmektedir.” sözlerini kullandı. Bu ifşaatlarla alakalı soruşturmanın “derhal” başlayacağını belirten Kasper, yürütülecek soruşturmalarda yasal çerçevede “yalan makinesi” kullanılacağını kaydetti. Soruşturmanın sonucunun Savunma Bakanlığına bir rapor ile bildirileceğini aktaran Kasper, “Rapor, Savunma Bakanlığı içindeki yetkisiz ifşaların tam bir kaydını ve bu tür çabaları iyileştirmeye yönelik önerileri içerecektir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunanların cezai kovuşturmaya tabi tutulacağına dikkat çekti.

DİĞER BAKANLIKLARDA DA BENZER ADIMLAR ATILIYOR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, mart ayı başlarında, bakanlıktan medyaya gerçekleştirilen bilgi sızdırmalarının önüne geçmek amacıyla yalan makinesi uygulamasını hayata geçireceğini duyurmuştu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformunda paylaştığı bir videoda, “İç Güvenlik Bakanlığı’nda, operasyonlarımız hakkında bireylere bilgi veren ve kolluk kuvvetlerinin hayatlarını tehlikeye atan iki ifşacıyı tespit ettik. Bu iki kişiyi kovuşturmayı ve yaptıklarından sorumlu tutmayı planlıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı, Venezuela’daki Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılması hakkında kendi soruşturmasını başlattığını bildirdi.