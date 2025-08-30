“Orduyu Yıpratmaya Çalışanlar, Önce Bizi Bulacak.”

KATILIMCI ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan 38’i Türk, 2’si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” dedi.

FETÖ’NÜN TAHİRİBATI TELAFİ EDİLDİ

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor” diye belirtti.

ORDUNUN GÜCÜ VE SİNİRLERİMİZ

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adımın atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti” dedi.

GÜÇLÜ BİR ORDUNUN TEMELLERİ

Erdoğan, “Şunu gönül huzuruyla, rahatça söyleyebiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız” dedi. Ayrıca, “Bu hafta ASELSAN’da çok önemli teslimatlar yaptık. 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan’da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERE KUTSAL SORUMLULUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere, “Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. İşte bu yüzden sizlerden omuzladığınız sorumluluğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum” dedi.

İNSANİ DEĞERLER VE GÜVEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle, “Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimadını ve inancını lütfen boşa çıkarmayın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Nezulüm ne soykırım ne katliam ne de sömürgecilik bunların hiçbirine meyil etmemiş, insani değerleri savaşta olsa bile her zaman gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız” dedi. Gazze’deki yaşananları da anımsatarak, “Biz onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Adaletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz” diye ekledi.

ÜST DİSİPLİN VE MILLETİN HİZMETKARI

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazife şuuru, vatan sevgisi ve millet sevdası ile birlikte üstün disipliniyle de temayüz ettiğini ifade etti. “Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, “Komutanlarımızın etkin tecrübelerinden istifade ederek harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşası için fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur” dedi.

SİYASİ GÜÇLER VE MORAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilere, “Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin” dedi. Ayrıca, “Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır” sözlerini ekledi.