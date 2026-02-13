Organize Suç Operasyonlarında Beş Yeni Gelişme

Organize suç örgütlerine, FETÖ’ya ve kara para aklama iddialarına yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polisiye ve jandarma ekipleri bu çerçevede beş yeni operasyon gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, 12 farklı şehirde 15 organize suç grubuna yönelik müdahalelerde bulundu. Bu operasyonlar neticesinde belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlarla ilişkilendirildiği tespit edildi. Aydın’da tefecilik ve göçmen kaçakçılığına, Gaziantep’te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılığa, Diyarbakır’da organize nitelikli hırsızlığa, Kırklareli, Manisa ve Van’da göçmen kaçakçılığına, İzmir’de nitelikli dolandırıcılığa, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli’de tefecilik yapıldığı belirlendi. Antalya ve Ankara’da ise organize uyuşturucu ticareti iddiaları ortaya çıktı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerden 61’i tutuklanırken, gözaltına alınan 38 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 438 milyon lira tutarında bir para trafiği olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu gerçekleştirdiği inceleme sonrasında, kara para aklama suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el koydu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FETÖ OPERASYONUNDA 93 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da FETÖ’ye yönelik yeni bir soruşturma başlatarak, terör örgütü üyelerinin gizli iletişim yöntemlerini kullandığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüttükleri belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 93’ü operasyonlar sırasında yakalandı.

HAYALİ İHRACATÇILARA YENİ OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen bir diğer operasyonsa hayali ihracat yapan kişilere yönelik oldu. Nakit beyan formlarıyla yurtdışından getirildiği iddia edilen paraların aslında yurtiçinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait paralar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız yere faydalandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de adreslere düzenlenen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı; ayrıca bir iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.

İSTANBUL’DA ÇETE OPERASYONU

İstanbul merkezli çetelere yönelik operasyonda ise 33 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşı yurt dışında bulunan şebekeye yönelik yürütülen operasyonda dokuz farklı eyleme karıştığı tespit edilen şüphelilere müdahale edildi. İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’daki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 33 şahıs yakalandı.

MÜSTEHCENLİK OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleştirilen bir diğer operasyonsa suç gelirini aklama ve müstehcenlik iddialarıyla gerçekleştirildi. Türkiye’den erişimi engellenmiş bir platforma IP adresi değiştirerek erişim sağlandığı, böylelikle kullanıcıların sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak özel içeriklere yönlendirdikleri belirlendi. Söz konusu operasyon neticesinde 16 şüpheli gözaltına alındı; iki şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.