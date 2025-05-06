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“Organlar 6 Hastaya Şifa Verdİ”

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BAFRA’DA KAZA SONRASI ORGAN BAĞIŞI

Bafra ilçesinde bir motosiklet kazasında yaralanan Irak uyruklu Elias Naif Elias Nasır’ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Nasır’ın ailesi, organlarını bağışlamaya karar verdi. Ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından ilgili birimlerle iletişime geçilerek organların alınması için işlemlere başlandı.

ORGANLARIN DAĞITIMI

Donörden alınan kalp, Ankara’ya gönderilirken, karaciğer, böbrekler ve iki kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine iletildi. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Recep Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nasır’ın yoğun bakım süreci devam ederken ailesinin organ bağışını kabul ettiğini belirtti. Erik, “Karaciğer, kalp, iki böbrek, iki kornea 6 hastaya nakledilecek. Alıcılara şifa olsun. Hastaya da Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.” dedi.

AİLENİN İYİLİK GÖRÜŞÜ

Nasır’ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır ise 9 yıldır Türkiye’de bulunduklarını ve burada iyilik gördüklerini dile getirdi. “Biz de buna karşılık göstermek istedik. Yeğenim için de hayır olsun istedik.” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

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