Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

orgeneral-kemal-yeni-emeklilik-istedi

ATAMA KARARLARIYLA YENİ GÖREVLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin işleme alındığı öğreniliyor.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE GELECEK ATAMA

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu. Orgeneral Kemal Yeni’nin emekli olmasının ardından, yakın zamanda 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakanlık, 15 Milyon Kişiye SMS Gönderecek

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz kanser taramaları için vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapacak. Bu uygulama, taramaların erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.
Gündem

Daltonlar Çetesi İddianamesi Onaylandı: 105 Sanık Yargılanacak

İstanbul'daki "Daltonlar" suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi; toplamda 105 sanık hakkında dava süreci başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.