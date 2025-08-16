Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

ATAMA KARARLARIYLA YENİ GÖREVLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin işleme alındığı öğreniliyor.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE GELECEK ATAMA

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu. Orgeneral Kemal Yeni’nin emekli olmasının ardından, yakın zamanda 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.