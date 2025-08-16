Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

orgeneral-kemal-yeni-emeklilik-istedi

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları çerçevesinde, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı.

EMEKLİLİK TALEBİ

Orgeneral Kemal Yeni’nin atama kararını takiben emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebin de işleme alındığı öğreniliyor. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı yapan Yeni, 2023’te Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine gelmişti. Yeni’nin emekliliğinin ardından 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakanlık İzin Olmadan Kiralayacak! Dikkat!

Yeni düzenleme 1 Eylül 2025’te başlayacak; ekilmeyen araziler kiralama imkanı sunacak. Arazi sahipleri, 45 gün içinde itiraz etme hakkına sahip olacak ve kira gelirleri doğrudan hesaplarına yatırılacak.
Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik Talep Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yüksek Askeri Şura sonrası 3. Ordu Komutanı olan Orgeneral Kemal, emeklilik başvurusu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.