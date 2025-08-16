Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları çerçevesinde, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı.

EMEKLİLİK TALEBİ

Orgeneral Kemal Yeni’nin atama kararını takiben emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebin de işleme alındığı öğreniliyor. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı yapan Yeni, 2023’te Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine gelmişti. Yeni’nin emekliliğinin ardından 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.