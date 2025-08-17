Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

ATAMA KARARLARI VE EMEKLİLİK TALEBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımladığı atama kararları kapsamında, Orgeneral Kemal Yeni Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinden Erzincan’da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebin de işleme alındığı biliniyor.

GÖREV GEÇİŞİ VE YENİ ATAMA BEKLENTİSİ

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından beri Genelkurmay 2. Başkanlığı yapıyordu. Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yakın bir zamanda 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

