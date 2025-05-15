Örgüt Suçları İçin Yeni Düzenleme

AYM’NİN İPTAL KARARINDAN SONRA YENİ YASAL DÜZENLEME

AYM’nin ceza maddeleriyle ilgili iptal kararının ardından AK Parti yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Örgüt üyesi olmayan fakat örgüt adına suç işleyenler için verilen hapis cezaları indirilecek ve yeni alt-üst sınırlar belirlenecek.

AYM HANGİ MADDELERİ İPTAL ETTİ?

CHP’nin başvurusu üzerine AYM, TCK’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220’nci maddesindeki, örgüt üyesi olmayan fakat örgüt adına suç işleyenlere 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Ayrıca, TCK’nın “Silahlı örgüt” başlıklı 314’üncü maddesindeki, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını içeren düzenleme de kaldırıldı. Mahkeme, örgüt üyesi olanlar ile örgüt üyesi olmadan suç işleyenlere aynı cezanın verilmesini orantısız buldu ve iptal kararı aldı.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni yargı paketi ile “örgüt adına suç işleme” ifadesi daha açık ve belirgin hale getirilecek. AK Parti kaynakları, bu suçtan ceza alanların cezalarının düşürüleceğini ve yeni sınırlar belirleneceğini açıkladı.

TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR

Mevcut yasal değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra, bu suçtan cezaevinde bulunan kişiler yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye olabiliyor.