Orhan Gencebay’ın Hastane İddiasına Eşi Yanıt Verdi

81 yaşındaki ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve corona virüsü şüphesiyle tedavi gördüğü iddiaları gündeme gelmişti. Orhan Gencebay’ın yaşam arkadaşı Sevim Emre bu duruma tepki göstererek bir açıklama yaptı.

HASTANE ZİYARETİNE TEPKİ

Sevim Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun.” ifadelerini kullanarak, sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ORHAN GENCEBAY’IN MÜZİK KARIYERİ

Türk müzik sahnesinde tanınan Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944’te Samsun’da doğdu. Gencebay, 6 yaşında müziğe adım attı ve klasik batı müziği alanında eğitim aldı. 10 yaşında “Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi” adlı ilk beste çalışmasını yaptı ve genç yaşlarında müziğin farklı türleriyle ilgilenmeye başladı. 14 yaşında profesyonel müzik kariyerine adım attı ve ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi.

MÜZİK ALANINDA YETKİNLİK

Gencebay, 1964’te TRT Ankara Radyosu sınavını başarıyla geçmesine rağmen, usulsüzlük nedeniyle sınavın iptal edilmesiyle ara vermek zorunda kaldı. Askerlik döneminde de müzikle ilgisini sürdürdü. 1966’dan itibaren TRT İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçılığı yaptı. Kendi özgün müzikal anlayışını geliştirmek için TRT’den ayrıldı ve birçok sanatçıyla işbirliği yaptı. Bu dönemde birçok film için müzik direktörlüğü üstlendi.

PLAK ÇALIŞMALARI VE BAŞARILARI

1968 yılında “Sensiz Bahar Geçmiyor-Başa Gelen Çekilirmiş” adlı ilk serbest çalışmaları ile plak hayatına adım attı. 1969’da yayımlanan “Bir Teselli Ver-Yorgun Gözler” 45’liği ile Türkiye’de tanınmaya başladı. Gencebay, zengin repertuvarıyla hem besteci hem de yorumcu kimliği ile dikkat çekti. 1972 yılında Kervan Plak şirketini kurarak Türk müziğinde önemli bir katkı sağladı.

KİŞİSEL YAŞAM

Orhan Gencebay, bugüne kadar 35’ten fazla sinema filminde başrol oynadı ve 90’a yakın filmde müzik direktörlüğü yaptı. 1000’den fazla beste üreten sanatçı, bunların 300’e yakını kendisi seslendirdi. Eski eşi Azize Gencebay’dan boşandıktan sonra Sevim Emre ile evlilik hayatını sürdürmektedir.