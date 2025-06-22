Orkun Kökçü, Bruno Lage’yle tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası çerçevesinde birçok milli futbolcu kulüpleri ile sahne alıyor. Bu isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Benfica takımıyla C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da Auckland City ile oynanan maçta Kökçü, başlangıç 11’inde yer aldı ve 61. dakikada Renato Sanches ile değiştirildi.

ORKUN KÖKÇÜ VE BRUNO LAGE ARASINDAKİ TARTIŞMA

Karşılaşmada 1 asist yapan Orkun Kökçü, oyundan alındığında teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan hararetli tartışma, maç sırasında devam ederken, bu anlar 6-0’lık galibiyetin önüne geçti. Bu gergin diyalog, spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Orkun Kökçü, tartışmanın ardından ilk kez DAZN’a açıklamalarda bulundu.

KÖKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.” diyerek, bu tür durumların sıkça yaşandığını vurguladı. Ayrıca, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir fakat hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermeye çalıştığımız şey bu değil.” şeklinde ekledi.