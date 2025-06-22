Orkun Kökçü, Lage ile konuştu

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA MİLLİ FUTBOLCULAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası devam ederken birkaç milli futbolcu kulüpleriyle sahnede yer alıyor. Bu oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da oynanan karşılaşmada, Kökçü ilk 11’de sahaya çıktı ve 61. dakikada Renato Sanches ile yer değiştirdi.

ORKUN KÖKÇÜ VE BRUNO LAGE ARASINDAKİ TARTIŞMA

Karşılaşmada 1 asist yaparak dikkat çeken Orkun Kökçü, teknik direktör Bruno Lage’ye oyundan alındığı esnada sert bir tepki gösterdi. İkili arasındaki gerilim, kenarda devam ederken kayda geçti. Kökçü ve Lage arasındaki bu tartışma, 6-0 sona eren maçın önüne geçti ve spor camiasında geniş yankı buldu. Orkun Kökçü, tartışmanın ardından DAZN’a konuşarak durumu değerlendirdi.

KÖKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım” dedi. Ayrıca, “Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor” ifadelerini kullandı. Orkun Kökçü, bu tür olayların sadece kendisinin başına gelmediğini vurguladı ve “Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil” şeklinde sözlerini sürdürdü.