Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni sezonun devam ettiği bir dönemde birçok milli futbolcunun kulüpleriyle sahne aldığı bir etkinlik olarak sürüyor. Bu isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da Benfica ile Auckland City arasındaki karşılaşmada, Kökçü ilk 11’de sahaya çıktı ve 61. dakikada Renato Sanches ile yer değiştirerek oyunu terk etti.

ORKUN KÖKÇÜ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN TARTIŞMASI

Karşılaşmada 1 asist yaparak dikkat çeken Orkun Kökçü, oyundan çıkarken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. İki isim arasındaki gergin diyalog, kenarda devam ederken dikkat çekici anlar yaşandı. Bu olaylar, 6-0’ın sonuçlandığı maçın gölgesinde kalmış ve spor kamuoyunda büyük yankı bulmuştu. Orkun Kökçü, Bruno Lage ile aralarındaki tartışma üzerine açıklama yaparak DAZN’la görüşme gerçekleştirdi.

KÖKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kökçü’nün açıklamalarında: “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil.” şeklinde sözlerini sürdürdü.