Spor

Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA KATILAN MİLLİ FUTBOLCULAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası devam ederken, birçok milli futbolcu kulüpleriyle birlikte sahne alıyor. Bu isimler arasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de yer alıyor. İkili, Benfica ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da Benfica ile Auckland City arasında gerçekleşen maçta Orkun Kökçü, ilk 11’de yer almış ve 61. dakikada Renato Sanches ile değişmişti.

KÖKÇÜ VE LAGE ARASINDAKİ GERİLİM

Karşılaşmada 1 asist yapan Orkun Kökçü, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Bruno Lage’ye sert tepki gösterdi. İkili arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve bu gergin anlar, 6-0 sona eren maçın önüne geçti. Bu durum, spor kamuoyunda geniş şekilde yer buldu. Orkun Kökçü, tartışmanın ardından ilk kez DAZN’a açıklamalarda bulundu.

KÖKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğunu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil.” dedi.

ÖNEMLİ

Spor

Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

Milli futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı tartışmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kökçü, olayla ilgili düşüncelerini paylaştı.
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