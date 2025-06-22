Orkun Kökçü Lage’yle İlk Kez Konuştu

FUTBOL KUPASI HEYECANI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bu sezon birçok milli futbolcunun kulüpleriyle sahne aldığı önemli bir etkinlik olarak devam ediyor. Bu oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica’nın C Grubu’ndaki mücadelelerinde yer alıyor. 20 Haziran’da Benfica’nın Auckland City ile yaptığı karşılaşmada, Kökçü ilk 11’de sahaya çıktı ve 61. dakikada Renato Sanches ile yer değiştirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLE GERGİNLİK

Karşılaşmada 1 asistle dikkat çeken Orkun Kökçü, oyundan alındığı sırada teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. İki isim arasında yaşanan bu hararetli tartışma, maçın sonucunun ötesinde spor kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. 6-0 sonuçlanan maçın ardından, Kökçü ve Lage arasında geçen diyalog oldukça dikkat çekti. Orkun Kökçü, tartışma sonrası ilk kez DAZN’a açıklamalarda bulundu.

OYUNCUNUN AÇIKLAMALARI

Kökçü, yaptığı açıklamalarda “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım” dedi. Kökçü, “Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, futbol dünyasında bu tür gerginliklerin normal olduğunu belirtirken, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil” dedi.