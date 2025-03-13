Ormanda Kayıp Mimar Ece’nin Gizemli Ölümü

Ece Gürel’in Kayıp Günleri Üzerine Gelişmeler

Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda tam dört gün kaybolduktan sonra yarı baygın bir şekilde bulundu. Ormanda kaldığı süre boyunca hipotermi yaşayan Gürel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kamuoyunda Ece Gürel’in başına gelenler hakkında büyük bir merak oluştu. Bu durumu inceleyen Gazeteci Müge Anlı, genç kadının ailesini programına davet etti.

Aile ‘Cadılık’ İddialarını Reddetti

Canlı yayında Ece Gürel’in ailesi, “cadılık eğitimi” ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Aile, “Eğitimin adı böyle olabilir, ama kızımızın cadılıkla ya da benzeri ritüellerle hiçbir ilgisi yoktu” diye konuştu. Ayrıca, Baba Gürel, genç kadının ormanda bir şey yaşadığına inandıklarını belirtti. Kızının eşyalarının öncelikle orada olmadığını, ama daha sonra bulunduğunu ifade eden Baba Gürel, “Birisi Ece’yi oraya taşımış olabilir” şeklinde bir iddiada bulundu.

Havalanan Çığlık ve Güvenlik Görevlileri

Programda yer alan bir tanık olan Harun, Ece Gürel’in kaybolduğu zamanda oğluyla birlikte Belgrad Ormanı’nda bulunduğunu aktardı. Kaybolmanın yaşandığı Pazar gününün ertesi günü, Pazartesi akşamında yaşanan ilginç bir olayı paylaştı. Harun, güvenlik görevlilerinin ormanın içinden bir kadın çığlığı duyduğunu aktardı. Güvenlik nedeniyle, bu sesi duyduktan sonra 10 kişilik bir ekiple ormanda arama yaptılar fakat herhangi bir iz bulamadılar. Güvenlik görevlisi, “Burada daha önce hiç çakal sesi duymamıştım, bu bir kadın sesiydi” demiş. Harun, bu konuda dikkat edilmediğini ve şüphenin yeterince ciddiye alınmadığını belirtti.