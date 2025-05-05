Ormanlara Giriş 2025’e Kadar Yasaklandı!

ÇANAKKALE VALİLİĞİ YAZ AYLARINDAKİ RİSKLERİN FARKINDAYIZ

Çanakkale Valiliği, yaklaşan yaz döneminde artması beklenen sıcaklık, rüzgar ve düşük nem oranları dolayısıyla orman yangını riskine karşı yenilikler getirdi. Valilik, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda alınan ilave önlemlerin çerçevesinde, 6831 Sayılı Orman Kanunu’na dayanarak, orman alanlarına girişlerin 1 Haziran’dan 30 Eylül 2025’e kadar yasaklandığını bildirdi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Açıklamada, “Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.