Orta Doğu Borsaları Düşüş Yaşadı

İsrail ve İran Savaşı Piyasalara Etki Ediyor

PAREKENDİ PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞLER

İsrail ile İran arasındaki savaşa yönelik etkiler, para piyasalarında belirgin şekilde görülmeye başladı. Dolar, euro, altın ve petrol gibi önemli enstrümanlarda büyük kayıplar yaşanıyor. İki ülkenin savaş durumu, bölgedeki dinamiklerin değişmesine neden oluyor. Ayrıca, İran’ın elindeki Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali gibi faktörler de piyasaları olumsuz etkiliyor. Bugün, hafta sonu tatili sonrası Orta Doğu borsalarında düşüş gözlemlendi. İsrail’in TA 125 endeksi, yüzde 1’in üzerinde değer kaybı yaşadı. Suudi Arabistan’ın Tadawul endeksi, yüzde 3 gerilerken Mısır borsası yüzde 6, Kuveyt borsası yüzde 3.5 ve Katar borsası da yüzde 4 seviyelerinde düşüş gösterdi.

ŞEKEL VE PETROL FİYATLARI ÜZERİNE TESİRLER

Son satış dalgası, İsrail ve İran’ın üçüncü gün de birbiri üzerine saldırmasına bağlı olarak ortaya çıktı. Çatışmaların başladığı Cuma günü, şekel son 11 ayın en büyük kaybını yaşarken, petrol fiyatları yüzde 7’lik bir artış gösterdi. Yaşanan bu çatışmalar, aynı zamanda finans piyasalarında büyük bir şok etkisi yaratarak, yatırımcıları altın ve dolar gibi geleneksel güvenli limanlara yöneltiyor.