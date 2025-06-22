Orta Doğu Borsaları Düşüşte

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞ

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran’ın olası misillemesini dikkate alarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına hisse senedi yatırımcılarının verdiği tepkinin erken bir göstergesi olarak Pazar günü marjinal bir düşüşle açıldı. Ancak, bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından yararlandığından, bu tepki genel duyarlılığı hemen yansıtmayabiliyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatiyle 10:06 itibarıyla %0,4 düşerken, Muscat’taki MSX30 Endeksi %0,2 geriledi. Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından bölgesel bir çatışmanın tırmanabileceğini düşündüğünden piyasa dalgalanmalarına ve güvenli varlıklara yönelmeye hazırlanıyor.

ABD’NİN TUTUMU VE İRAN’IN CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan yaptığı bu hamle, iki hafta karar vermek gerektiğini açıklamasının ardından şok etkisi yarattı. Para yöneticileri, İran’ın tepkisini izliyor; özellikle Hürmüz Boğazı’nı kapatma ya da bölgedeki ABD varlıklarına saldırma olasılığı dikkat çekiyor. Dubai’deki Tellimer’in stratejisti Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran’ın misilleme yapıp savaşı petrol arzını etkileyip etkilemeyeceğine ya da geri adım atıp nükleer programı konusunda taviz verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bölge için en büyük risk, İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmesidir. ABD’nin müdahalesi bu olasılığı artırabilir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İRAN’IN TEHDİTLERİ

İran, saldırılara “ebedi sonuçlar” bağlama sözü verdi ve egemenliğini korumak için tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti. Yorumcular ve yetkililer, bu yanıtın ne olabileceği konusunda spekülasyonlar yürütüyor. İran, bölgedeki ABD üslerine veya İsrail’in Dimona yakınlarındaki nükleer araştırma merkezine saldırı düzenleyebilir ya da kendi nükleer programını daha da tırmandırabilir. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yatırımcılar, çatışmanın yalnızca bölgesel kalacağı ve ABD’yi kapsamaktan uzak olacağı yönünde umut besleseler de bu iyimserlik artık yalanlanıyor. Trump da saldırıların sona erdiğine dair herhangi bir işaret vermedi. İran’ın misilleme yapması halinde daha büyük güç kullanacağı tehdidinde bulundu.