Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Ali Laricani Öldürüldü

Orta Doğu’daki çatışmalara dünya genelinden yoğun ilgi gösteriliyor. ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerginlik, bölgeyi daha da alevlendirirken, İran bir kayıp daha yaşamış durumda. Savaşın ilk gününde Tahran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Hamaney’in yanı sıra, ailesinden birçok birey ve üst düzey yetkililer de bu saldırılarda yaşamlarını yitirdi. İran, bu duruma karşılık olarak İsrail ve Körfez bölgesindeki ABD unsurlarına saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı kapatıldı ve bazı komşu ülkeler hava sahalarını kapatma kararı aldı. Karşılıklı ifadeler artarak devam ederken, İsrail basını, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin önceki gece meydana gelen saldırıda hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etmişti.

DOĞRULANDI: LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu iddia, İran medyası tarafından onaylandı. İran’ın kritik figürlerinden biri olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin yaşamını yitirdiği resmi olarak duyuruldu.