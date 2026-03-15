Orta Doğu’da Savaş Suçları Artıyor: DSÖ Açıklama Yaptı

Orta Doğu’daki çatışmalar tırmanıyor. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, çevre ülkeleri de etkisi altına alarak sürmekte.

168 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran’a yönelik saldırıların ilk gününde, Minab kentinde bulunan bir ilkokul hedef seçilmiş ve maalesef 168 masum öğrenci hayatını kaybetmişti. Ayrıca, bölgede hastanelerin de saldırıya uğradığı bildiriliyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konuya dair açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Ghebreyesus, bir hastanenin veya okulun bombalanmasının ‘yanlış hesaplama’ olmadığını vurguladı.

“SİVİLLERİ AÇ BIRAKMAK SAVAŞ SUÇUDUR”

Ghebreyesus, bir sağlık çalışanının öldürülmesinin ‘istenmeyen hasar’ ve sivilleri aç bırakmanın bir ‘pazarlık taktiği’ olmadığını belirterek, “Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım” dedi.