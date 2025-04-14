Orta Şeridi Kullananlara Ceza Yok

GÜNDEME DAMGA VURAN İDDİALAR

Bazı haber kaynakları tarafından bugün dikkat çeken bir bilgi yayımlandı. Yayınlanan haberlerde, “Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek” iddiası öne çıkarıldı. Bu durum, çeşitli yorumların gündeme gelmesine sebep oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konu hakkında açıklama yaptı.

DOĞRULUĞU YALANLANDI

DMM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, “Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu konuda herhangi bir çalışmasının bulunmadığı vurgulandı.

HABERİN DETAYLARI

Bugün bazı haber siteleri tarafından “Orta şeritten gidene ceza kesilecek” şeklinde haberler yayımlandı. İddialarda, Türkiye’de otoyollarda trafik düzenine ilişkin yeni bir uygulamaya geçildiği ifade edildi. Bu çerçevede sağ şerit boş olmasına rağmen orta şeridi kullanan sürücülere ceza kesileceği savunuldu.