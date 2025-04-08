“Ortak Ülkelere Test Fırsatı Sunuyoruz”

UKRAYNA SAVUNMA SANAYİ FORUMU DÜZENLENDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile, başkent Kiev’de Estonya-Ukrayna Savunma Sanayi Forumu’nun düzenlendiği belirtildi. Bu önemli etkinliğe Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı German Smetanin, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Çurkin ve Savunma Tedarik Ajansı Müdürü Arsen Jumadilov’un yanı sıra her iki ülkeden sanayi temsilcileri, hükümet yetkilileri ve uzmanlar katıldı.

ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİNE VURGU

Burada bir konuşma yapan Çurkin, Estonya ile Ukrayna arasında dostane ilişkilerin var olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki endüstriyel işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Çurkin, “Ukrayna’nın uluslararası ortaklara sunduğu fırsatlar arasında gerçek muharebe koşullarında ürün testleri ve ortak girişimler kapsamında uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi yer alıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, insansız hava araçlarına karşı çözümler geliştirilmesi ve savaş alanında kullanılan silahların modernizasyonu gibi konularda Estonya’nın tecrübelerinden faydalanmaya ihtiyaç duyduklarını aktardı.

ESTONYA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Estonya Savunma Bakanı Pevkur ise, konuşmasında ülkesinin deneyimlerini Ukrayna ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Bu tür işbirlikleri, her iki ülkenin de savunma sanayisi açısından güçlenmesine katkı sağlayacak ve işbirliği alanlarını genişletecek.