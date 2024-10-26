Oruç Reis’in Somali’deki Araştırma Faaliyetleri

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE FAALİYETLER

Beş ila yedi ay sürmesi beklenen araştırma sürecinde Oruç Reis, Somali’nin Hint Okyanusu kıyılarında hem doğalgaz hem de petrol kaynaklarının tespiti amacıyla veri toplayacak. Araştırma, her biri 5 bin kilometrekarelik alanı kapsayan üç ruhsatlı sahada sismik faaliyetler ile gerçekleştirilecek. Bu süreçte, bölgedeki veriler ilk kez 3 boyutlu olarak toplanacak ve Ankara’da analiz edilecek. Elde edilen sonuçlara göre belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarının başlaması planlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ VE GELİR DAĞILIMI

Somali medyası, sağlanan anlaşmaya göre Türkiye’nin Somali münhasır ekonomik bölgesinden elde edilen gelirin yüzde 30’unu alacağını açıklamıştı. Ayrıca, 10 yıl süresince imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye, Somali donanmasının donatılması ve eğitilmesi konusunda Mogadişu yönetimine destek verecek. Bu iş birliği, her iki ülkenin de kazanç sağlayacağı bir durumu ortaya koyuyor.