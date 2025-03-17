Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

Asıl adı Öznur Kral olan ve yaklaşık 2,5 senedir pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal sanatçı Tanyeli, birkaç gün önce entübe edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 4 aydır hastanede tedavi gören Tanyeli, 27 Şubat’ta sosyal medya hesabında sağlık durumu ile ilgili “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” şeklinde açıklama yapmıştı. İkinci eşi ile Avustralya’da yaşayan sanatçının 2,5 yıl önce pankreas kanseri teşhisi konmuştu. Hastalığı süresince sanatçı dostları onu yalnız bırakmamış ve bu süreçte hep yanında yer almıştı. 12 Şubat’ta Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara gibi isimler, ona destek olmak amacıyla bir konser organizasyonu gerçekleştirmişti.

Tanyeli Kimdir?

Oryantal Dünyasının Sevilen İsimlerinden

Oryantal dünyasının en çok sevilen figürlerinden biri olan Tanyeli, uzun yıllar boyunca sahnelerde ve televizyon ekranlarında gösterdiği enerji ve dans yeteneğiyle izleyicileri etkilemeyi başardı. 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de doğan Tanyeli, çocukluk dönemini Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdi. Erken yaşlarda dansa ilgi duyarak sahnelere çıkmaya başladı. 1980’lerde başlattığı oryantal kariyerinde, dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Sanatı Geniş Kitlelere Tanıtma Misyonu

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, aynı zamanda bir dans okulu açarak dans eğitmenliği yaptı. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenip, birçok farklı projeye imza atarak bu sanatın gelişimine katkıda bulundu.