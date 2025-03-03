Oscar 2023: Anora’nın Zaferi ve Sürprizler

Los Angeles’taki Dolby Theatre, dün akşam 97. Oscar Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı ve sinema dünyasının en prestijli gecesi yine büyük bir heyecan yarattı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın espirileriyle daha da renklenen bu törende, Sean Baker’in Anora filmi 5 ödül kazanarak adeta parladı. Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alarak geceye damgasını vurdu. Adrien Brody, The Brutalist filmiyle ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken, Mikey Madison da Anora ile ilk defa Oscar’ını alarak dikkat çekti.

GECEYİ DUALARLA UNUTULMAZ HALE GETİRDİ

En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki ihlalleri anlattığı etkileyici yapımıyla göz doldurdu. Yönetmenlerin ödül konuşması, izleyenleri duygulandırarak gözyaşlarına boğdu ve sosyal medyada büyük yankı buldu. Ayrıca, Los Angeles’ta meydana gelen yangın felaketi, törende anılarak duygusal anlara sahne oldu. Kimlerin ödül kazandığını ve hangi filmlerin öne çıktığını merak edenler için, işte 97. Oscar Ödülleri’nin kazananlar listesi:

KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

– En İyi Film

– En İyi Yönetmen

– En İyi Erkek Oyuncu

– En İyi Kadın Oyuncu

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

– En İyi Belgesel Film

– En İyi Uyarlama Senaryo

– En İyi Orijinal Senaryo

– En İyi Makyaj ve Saç

– En İyi Uluslararası Film

– En İyi Prodüksiyon Tasarımı

– En İyi Kostüm Tasarımı

– En İyi Görüntü Yönetimi

– En İyi Görsel Efekt

– En İyi Orijinal Şarkı

– En İyi Orijinal Film Müziği

– En İyi Ses

– En İyi Kurgu

– En İyi Kısa Animasyon Filmi

– En İyi Animasyon Filmi

– En İyi Kısa Live Action Filmi

– En İyi Kısa Belgesel Film