Oscar Ödülleri Geceye Damga Vuran Filmleri Açıkladı

SİNEMANIN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Akademi Ödülleri, sinema dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alıyor ve bu yıl 98’incisi gerçekleştirildi. 16 dalda yarışan Sinners ile 14 dalda aday gösterilen One Battle After Another arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. En çok ödül kazanan film, En İyi Film dahil toplamda 6 ödülle One Battle After Another oldu. Tören, her yıl olduğu gibi ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre’da gerçekleşti. Sunuculuğu ise ikinci kez Conan O’Brien üstlendi.

BÜYÜK GECENİN KAZANANLARI

Paul Thomas Anderson’ın yönettiği One Battle After Another, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo ve bu yıl ilk kez verilen En İyi Casting ödüllerinin yanı sıra, Sean Penn’in kazandığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü de alarak geceye damga vurdu. Törene katılmayan Sean Penn’in ödülünü sunan Kieran Culkin, “Sean Penn bu gece burada olamadı, ya da olmak istemedi” diyerek salonda gülüşmelere yol açtı. 16 adaylıkla dikkat çeken Sinners ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi ve Michael B. Jordan’ın kazandığı En İyi Erkek Oyuncu gibi ödüllerin sahibi oldu.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Jessie Buckley’ye, Hamnet filmindeki etkileyici performansıyla verildi. Frankenstein filmi ise En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Makyaj/Styling gibi kategori ödüllerini kazanmayı başardı. Geceden dikkat çeken bir diğer an ise müzik kategorisinde yaşandı. K-Pop Demon Hunters filminde yer alan “Golden” adlı parça, En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazanarak Oscar tarihinde bu ödülü alan ilk K-pop şarkısı olmayı başardı. Aynı yapım En İyi Animasyon ödülünü de kazandı.

SUNUCU O’BRIEN’IN ESPRİLİ GİRİŞİ

Sunucu Conan O’Brien, açılış monoloğunda yapay zekânın hızla yayılmasına dikkat çekerek, “Belki de Oscar törenini sunan son insan ben olurum” sözleriyle geceye eğlenceli bir başlangıç yaptı.

SAVAŞA HAYIR MESAJI

En İyi Yabancı Film Ödülü’nü duyurmak için sahneye çıkan Javier Bardem, konuşmasında “No to war. Free Palestine” diyerek önemli bir mesaj verdi. Bardem, 2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığı rozeti hatırlatarak, “O savaş yasadışıydı. Şimdi ise 23 yıl sonra Trump ve Netanyahu’nun başka bir yalanla yarattığı yeni bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

EŞİTİZİMCİ YORUM

O’Brien, adaylık istatistiklerine dikkat çekerken, 2012’den bu yana En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde İngiliz aday olmamasına değindi. O’Brien, “İngiltere temsilcisi buna ‘Biz en azından kendi pedofililerimizi tutukluyoruz’ diye yanıt verdi” diyerek, Jeffrey Epstein belgeleri sonrası Britanya’daki üst düzey gözaltılara göndermede bulundu.

İŞTE ÖDÜLLER: