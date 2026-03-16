Oscar Ödüllerinde Bir Gece: One Battle After Another Zaferi

SİNEMANIN GECESI: 98. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Sinemanın en prestijli ödülleri arasında görülen Akademi Ödülleri, 98. kez sahiplerini buldu. 16 dalda aday olan Sinners ile 14 dalda yarışan One Battle After Another arasında çekişmeli bir mücadele yaşandı. Gecenin en fazla ödül kazanan yapımı ise En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere 6 ödül alan One Battle After Another oldu. Geleneksel olarak ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre’da düzenlenen Oscar töreninin sunuculuğunu bu yıl da oyuncu ve komedyen Conan O’Brien üstlendi.

Gecenin en çok ödül kazanan filmi olan One Battle After Another, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo ve bu yıl ilk kez verilen En İyi Casting gibi önemli kategorilerde ödül aldı. Ayrıca Sean Penn’in kazandığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü de geceye damgasını vurdu. Törende Sean Penn’in ödülünü sunan Kieran Culkin, yaptığı esprili açıklamada “Sean Penn bu gece burada olamadı, ya da olmak istemedi” diyerek salonda gülüşmelere yol açtı.

SİNNERS EN FAZLA ADAYLIĞA SAHİP

Gecede 16 adaylıkla en çok aday gösterilen film Sinners, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi ve Michael B. Jordan’ın kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle başarı gösterdi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Hamnet filmindeki etkileyici performansıyla Jessie Buckley’e verildi. Frankenstein filmi ise En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Makyaj/Styling gibi teknik kategorilerde ödül aldı.

K-POP TARİHE GEÇTİ

Gecenin unutulmaz anlarından biri de müzik kategorisinde yaşandı. K-Pop Demon Hunters filminde yer alan “Golden” isimli parça, En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazanarak Oscar tarihinde ödül alan ilk K-pop şarkısı olma başarısını gösterdi. Ayrıca aynı yapım, En İyi Animasyon ödülünü de kazandı. Sunucu Conan O’Brien, açılış monoloğunda yapay zekânın hızla yayılmasına değinerek, “Belki de Oscar törenini sunan son insan ben olurum” diyerek esprili bir şekilde geceye merhaba dedi.

BARDEN’DEN SAVAŞA HAYIR MESAJI

En İyi Yabancı Film Ödülü’nü duyurmak üzere sahneye çıkan Javier Bardem, konuşmasında “No to war. Free Palestine” (Savaşa hayır, Özgür Filistin) diyerek toplumsal bir mesaj verdi. Bardem, kırmızı halıda taktığı rozetler hakkında da, “2003’te Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum. O savaş yasadışıydı. Şimdi ise 23 yıl sonra Trump ve Netanyahu’nun başka bir yalanla yarattığı yeni bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız” şeklinde ifadelerde bulundu.

O’BRIEN’DAN TARTIŞMALI GÖNDERMELER

O’Brien, konuşmasının bir bölümünde adaylık istatistiklerine değinerek, 2012’den bu yana En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu kategorilerinde İngiliz adayların olmamasına dikkat çekti. O’Brien, “İngiltere temsilcisi buna ‘Biz en azından kendi pedofililerimizi tutukluyoruz’ diye yanıt verdi” diyerek Jeffrey Epstein belgeleri sonrası Birleşik Krallık’ta tartışılan üst düzey gözaltılara gönderme yaptı.

İŞTE ÖDÜLLER: